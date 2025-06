Bando mercati nel municipio V flop Centocelle Il Casilino 23 tra i più richiesti

Il bando dei mercati nel Municipio V ha suscitato un interesse sorprendente, con molte più richieste che posti disponibili, evidenziando l'appeal di queste aree commerciali. Sebbene al mercato di Centocelle, con 19 box messi a bando, siano arrivate solo tre candidature, la competizione per il Casilino 23, con un solo spazio vacante, è stata ancora più accesa con quattro richieste. Questo fermento dimostra come il settore commerciale nel quartiere sia vivo e desideroso di crescere, un segnale positivo per il futuro.

Per il mercato di Centocelle, che aveva messo a bando 19 box, sono arrivate appena tre candidature. Mentre al Casilino 23, che ne offriva solamente uno vacante, le richieste sono state quattro. Nessuno dei mercanti comunque è rimasto senza "pretendenti" e questo, per il municipio V, è già un buon.

