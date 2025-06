Bandiere blu agli operatori balneari cerimonia al Comune

Un grande traguardo per Messina, che oggi brilla di nuovo con il prestigioso riconoscimento della "Bandiera Blu" assegnato agli operatori balneari. Durante una cerimonia nel suggestivo salone delle Bandiere a palazzo Zanca, il sindaco ha celebrato questo importante risultato, simbolo di impegno e rispetto per l'ambiente. Un riconoscimento che premia l'eccellenza e la sostenibilitĂ del settore balneare messinese, aprendo nuove prospettive per il turismo e la tutela delle meraviglie naturali della cittĂ .

Per la prima volta in assoluto la città di Messina ha ricevuto oggi a palazzo Zanca il prestigioso riconoscimento della "Bandiera Blu" dalla FEE - Foundation for Environmental Education. La cerimonia si è svolta nel rinnovato salone delle Bandiere, alla presenza del sindaco della Città.

