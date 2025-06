Banca Generali nasce l’Osservatorio Methrica per le Pmi del Mezzogiorno

Nel cuore del Mezzogiorno, nasce nel 2017 l’Osservatorio Methrica, un’iniziativa congiunta tra Banca Generali e l’Università di Napoli Federico II, dedicata alle PMI locali. Questo progetto mira a promuovere la competitività attraverso l’innovazione e la sostenibilità, analizzando le aziende più attente a queste tematiche strategiche. Le attività scientifiche...

Banca Generali e l’Università degli Studi di Napoli Federico II insieme per promuovere la competitività delle Pmi nel Mezzogiorno. Grazie al progetto congiunto “Innovazione e sostenibilità per le Pmi del Sud Italia” nasce l’Osservatorio Methrica con Banca Generali, che analizza il perimetro delle aziende più aperte alle tematiche di Sostenibilità, così da tracciarne gli elementi distintivi nelle sfide per la crescita. Le attività scientifiche dell’Osservatorio, supportato anche da Banca Generali Private nella figura dell’area manager Campania, Sergio Sgaglione, prevedono un approfondimento sul capitale intellettuale delle Pmi del Mezzogiorno, con l’obiettivo di individuare gli intangible asset che possono contribuire all’evoluzione competitiva del modello di business. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

