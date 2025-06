Bambino di 10 anni si tuffa in piscina e ha un malore | è morto dopo due giorni di ricovero

Una tranquilla giornata in piscina si è trasformata in tragedia per una famiglia di Torre de' Picenardi, quando un bambino di 10 anni ha avuto un malore subito dopo un tuffo. Nonostante il ricovero e gli sforzi dei medici, il piccolo non ce l’ha fatta. Un caso che scuote la comunità, mentre l’autopsia chiarirà le cause di questo tragico evento. Continuate a leggere per conoscere tutti i dettagli di questa vicenda straziante.

Il piccolo si era sentito male dopo essersi tuffato nella piscina di Torre de' Picenardi (Cremona). Da due giorni era ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Bergamo. L'autopsia chiarirà le possibili cause del malore e del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

