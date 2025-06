Bambini | cosa fare quando è arrivato il momento delle scarpe con i lacci

Imparare ad allacciarsi le scarpe rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo dei bambini, simbolo di autonomia e crescita personale. Sebbene sembri un gesto semplice, per i più piccoli può essere una vera sfida, richiedendo pazienza e esercizio costante. Con il supporto giusto e un po’ di perseveranza, ogni bambino potrà presto vantare questa importante conquista, aprendo la strada a nuove abilità e alla fiducia in sé stesso.

Imparare ad allacciarsi le scarpe può sembrare un gesto semplice eppure per i nostri bambini e le nostre bambine può risultare particolarmente insidioso, le prime volte. Si tratta di una grande conquista per loro, dopo adeguate esercitazioni proprio come lo è imparare ad andare in bicicletta, per esempio. Ci sono bambini che vantano maggiore manualità , che impiegheranno meno tempo ad imparare ad allacciarsi le scarpe ma non è così comune, in quanto per la maggior parte di loro bisogna prima conquistare altre competenze propedeutiche a svolgere in modo corretto tale compito. Per un bambino, riuscire a compiere questo gesto in modo indipendente rappresenta un piccolo traguardo verso l'indipendenza, alimentando la propria autostima.

