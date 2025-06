Balzarini | Contro Al Ain c’è stata questa sorpresa Grazie a Tudor stiamo scoprendo questo giocatore Poi rivela su Conte | ADL è stato bravo in una cosa

Balzarini ha acceso i riflettori sulla crescita della Juventus sotto la guida di Tudor, evidenziando come anche un giocatore emergente stia migliorando grazie alla sua strategia. La vittoria contro l’Al-Ain ha confermato il momento positivo della squadra, mentre Balzarini non perde occasione per approfondire i motivi dietro le decisioni di Conte e le prospettive future. A questo punto, è chiaro che la stagione promette grandi sorprese e successi.

Balzarini elogia la nuova Juve di Tudor: a sua detta sta crescendo pure quel giocatore grazie a lui. Tutte le sue parole. Intervenuto nel programma di Radio Bianconera, “ Rassegna Stramba “, Gianni Balzarini è tornato sui motivi che hanno spinto Antonio Conte a restare al Napoli. Non solo passato, ma anche presente. La Juventus è reduce dalla roboante vittoria contro l’Al-Ain. A proposito di questo successo bianconero, il giornalista ha evidenziato le prestazioni di alcuni giocatori: tra i più positivi sicuramente c’è Alberto Costa, il quale è stato elogiato così. BALZARINI – « De Laurentiis è stato bravo a convincere Conte a rimanere al Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balzarini: «Contro Al Ain c’è stata questa sorpresa. Grazie a Tudor stiamo scoprendo questo giocatore». Poi rivela su Conte: «ADL è stato bravo in una cosa»

