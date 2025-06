Balneari giro di vite sugli indennizzi

Il settore balneare si prepara a un nuovo capitolo di tensione e sfide, con il decreto sui ristori ormai alle porte. La richiesta di chiarimenti e approvazioni da parte degli organi competenti segna un passaggio cruciale, mentre le negoziazioni tra Roma e Bruxelles continuano a infiammare il panorama politico ed economico. Resta da capire come evolverĂ questa intricata partita, che potrebbe segnare un punto di svolta per le concessioni e gli operatori coinvolti.

Si avvicina il momento della veritĂ per le concessioni balneari. Avrebbe giĂ incassato il bollino della Ragioneria e marcerebbe verso il Consiglio di Stato per un parere sulla conformitĂ , la bozza del decreto dei ministeri delle Infrastrutture e delle Finanze che regolamenta la partita dei ristori per le concessioni balneari, al centro da mesi ormai, di una complicata negoziazione tra Roma e Bruxelles. Così spiegano fonti vicine alla Lega e al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. I contenuti restano blindatissimi ma, a quel che risulta, vi potrebbero essere da un lato indennizzi piĂą circoscritti e parametrati su beni non amovibili e di difficile rimozione ma dall’altro una sforbiciata ai canoni demaniali per le concessioni a fini turistici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Balneari, giro di vite sugli indennizzi

