Balneari Croatti M5S lapidario sul decreto | Inutile aspettare il Governo i Comuni procedano con i bandi

I balneari croati criticano duramente il decreto e invitano i Comuni a non attendere il governo. Dopo le recenti delusioni sugli indennizzi, la speranza è che si avviino subito bandi trasparenti e competitivi, capaci di far crescere un settore all’avanguardia. Solo così potremo garantire un turismo sostenibile, innovativo e con maggiori diritti e opportunità per tutti. La strada verso il futuro parte proprio da qui.

“Dopo che sarà calato il sipario anche sull’ultimo indegno teatrino del Governo sugli indennizzi, auspico che finalmente possano partire gare trasparenti e aperte che portino la nostra offerta balneare nel futuro garantendo competitività, sostenibilità, innovazione, maggiori diritti, più posti di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Balneari, Croatti (M5S) lapidario sul decreto: "Inutile aspettare il Governo, i Comuni procedano con i bandi"

In questa notizia si parla di: governo - balneari - croatti - lapidario

Croatti (M5S): “Balneari, basta indegni teatrini, subito le gare” - “Dopo che sarà calato il sipario anche sull’ultimo indegno teatrino del governo sugli indennizzi auspico che finalmente possano partire gare trasparenti e aperte che portino la nostra offerta balneare ... Come scrive chiamamicitta.it

"Concessioni, bagnini affossati dal governo" - Il senatore M5S Marco Croatti critica il governo per il caos nelle concessioni balneari, minacciando il futuro del turismo. Scrive ilrestodelcarlino.it