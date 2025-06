Ballo della presentosa | all’Aurum la prima edizione tra danze ottocentesche e arte orafa tradizionale abruzzese

Vivi un tuffo nel passato con la prima edizione del Ballo della Presentosa all’Aurum, un evento unico tra eleganti danze ottocentesche e raffinato artigianato orafa abruzzese. Sabato 21 giugno, dalle 16:30 alle 20, immergiti in un pomeriggio di cultura e tradizione gratuito nella sala Europa. Un'occasione imperdibile per scoprire l'incanto delle radici locali, supportata con entusiasmo dalla "Società di danza Pescara". Non mancare!

Si terrà sabato 21 giugno, nella sala Europa dell’Aurum, la prima edizione del Ballo della presentosa, un pomeriggio di danze ottocentesche e arte orafa tradizionale abruzzese. Ingresso gratuito dalle ore 16:30 alle 20. Una iniziativa della "Società di danza Pescara", supportata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Ballo della presentosa: all’Aurum la prima edizione tra danze ottocentesche e arte orafa tradizionale abruzzese

