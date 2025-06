Bali voli cancellati per l’eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki

L’eruzione del vulcano Lewotobi Laki a Bali ha portato alla cancellazione di numerosi voli e al massimo livello di emergenza dichiarato dalle autorità. Dopo un episodio simile a marzo, questa volta la crisi si presenta più grave che mai, mettendo in allerta turisti e residenti. La sicurezza viene prima di tutto: scopriamo quali misure sono state adottate e come affrontare questa emergenza senza precedenti.

Le autorità hanno dichiarato il massimo livello di emergenza. L'ultima volta era accaduto a marzo ma la situazione non era mai stata così grave.

