Balenottera da 70 tonnellate avvistata vicino alla costa in Croazia.

Una balenottera da 70 tonnellate è stata avvistata sorprendentemente vicino alla costa croata, tra Cavtat e l’isola di Lokrum. Lo scorso 17 giugno, questa imponente creatura si è fatta ammirare a soli 30 metri dalla riva, lasciando i bagnanti sbalorditi e curiosi di conoscere meglio il misterioso mondo marino che si cela sotto le acque mediterranee. Un episodio che ricorda quanto la natura possa ancora sorprenderci e affascinarci in ogni sua forma.

