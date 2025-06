Bagno Elena Palazzo Petrucci vince il ricorso sulle concessioni | La spiaggia di Posillipo diventa libera

Una vittoria significativa per il Palazzo Elena Petrucci: il Tar ha annullato la concessione temporanea sulla spiaggia di Posillipo, rendendo la spiaggia libera. Questa decisione apre nuovi scenari per l’accesso pubblico e la gestione delle aree balneari, anche se resta la possibilità di impugnare la sentenza. La battaglia legale continua, ma intanto, Posillipo torna a essere un patrimonio condiviso di tutti. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa importante vittoria.

Il Tar ha accolto il ricorso di Palazzo Petrucci e annullato la concessione temporanea dell'AutoritĂ Portuale per il lido balneare. Ma la sentenza potrĂ essere impugnata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

