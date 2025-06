Bagno Elena fine di un' era | Trotta di Palazzo Petrucci vince il ricorso al Tar per le concessioni

Il destino di Bagno Elena si gioca tra passato e futuro, mentre Trotta di Palazzo Petrucci conquista una vittoria significativa al Tar, confermando le concessioni. Con un sorriso soddisfatto e la determinazione di chi sa di aver tracciato una strada, Edoardo Trotta annuncia: “Bagno Elena deve chiudere”. Uno scontro tra tradizione e innovazione che segna l’inizio di una nuova era per la ristorazione napoletana, pronta a sorprendere ancora.

L'espressione è soddisfatta e non nasconde la determinazione ad andare avanti. È Edoardo Trotta in persona, patron di Palazzo Petrucci, il primo a intuire le possibilità dell'alta ristorazione a Napoli e a portare in città una stella Michelin: "Bagno Elena deve chiudere", annuncia.

