Bagnante trova bomba a mano sulla spiaggia delle Fontanelle | intervento degli artificieri

Un bagnante ha scoperto una bomba a mano sulla spiaggia delle Fontanelle a Gallipoli, scatenando un rapido intervento degli artificieri. La presenza di questa pericolosa scoperta suggerisce che l'ordigno possa aver riposato sui fondali per anni, poi trasportato in superficie, mettendo in allerta residenti e turisti. La vicenda evidenzia l'importanza della vigilanza e del pronto intervento per garantire la sicurezza di tutti.

GALLIPOLI – E' molto probabile che per molti anni sia rimasta sui fondali dello specchio d'acqua antistante la spiaggetta della zona Fontanelle del lungomare Marconi di Gallipoli, e che sia stata riversata in questi giorni a ridosso dell'arenile, dove è stata poi stata trovata da un bagnate del.

