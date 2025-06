Bagnaia nervoso | si arrabbia e prende in giro la sua Ducati I gesti di stizza durante le prove al Mugello

Al Mugello, Bagnaia si mostra nervoso e frustrato, prendendo in giro la sua Ducati durante le prove. Mentre Marquez guida il mondiale con la Desmosedici, Pecco cerca di ritrovare fiducia e ritmo, sperando che il Gp d’Italia possa invertire le sorti della sua stagione. La sfida tra passato e presente si fa sentire: tra colpi di scena e tensioni, la battaglia è tutta da vivere fino all’ultima curva.

C’è una Ducati in testa al mondiale con Marc Marquez. E c’è una Ducati che soffre, quella di Pecco Bagnaia. Il piemontese è arrivato al Mugello con grandi aspettative: la speranza è che il Gran Premio d’Italia possa dare una svolta al suo 2025. Per ora infatti la MotoGp è dominata dal suo compagno di squadra, che con la Desmosedici GP25 si sta trovando a meraviglia. La stessa moto invece sembra essere diventata nemica di Bagnaia, che durante le prove al Mugello ha sfogato tutta la sua frustrazione proprio contro la Rossa. Un Bagnaia così nervoso non lo si vedeva da tempo. Nemmeno l’anno scorso, quando Jorge Martin gli ha soffiato il trono mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it