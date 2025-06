Baghdad migliaia di sciiti in piazza | le immagini della protesta contro Usa e Israele

Migliaia di sciiti si sono riuniti a Baghdad, scendendo in piazza in un gesto di forte fermento politico e religioso. Le immagini delle proteste contro USA e Israele mostrano un’onda di solidarietà con l’Iran e un messaggio chiaro di dissenso. A Sadr City, i manifestanti, con sudari bianchi, hanno bruciato bandiere e gridato il loro rifiuto. Questa mobilitazione rivela le tensioni che scuotono la regione, lasciando intuire che...

In Iraq migliaia di sciiti hanno protestato a Baghdad contro Israele e a sostegno dell’Iran. I manifestanti sono scesi in strada a Sadr City, a est della capitale irachena, in risposta a un appello della guida religiosa al-Sadr. La manifestazione è iniziata dopo la preghiera del venerdì, con i manifestanti che indossavano sudari bianchi. In piazza sono state bruciate bandiere israeliane e americane al grido di “ No, no a Israele” e “No, no all’America”. 🔗 Leggi su Lapresse.it