Bagaglio col tesoro nel minibus sbarcato dalla Grecia il cane fiuta il denaro L' autista nascondeva 160mila euro

Al porto di Ancona, il fiuto infallibile di Isabel, il cane anti-valuta della Guardia di Finanza, ha svelato un tesoro nascosto: 160mila euro in contanti celati nel bagaglio di un minibus sbarcato dalla Grecia. Un ritrovamento che rischia di scuotere le dinamiche del traffico di denaro illecito, sollevando interrogativi sulla provenienza e le manovre dell’autista. La scoperta apre uno squarcio su un mondo di traffici poco trasparente, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la vigilanza...

ANCONA - Dentro il bagaglio, all'interno di un minibus sbarcato dalla Grecia, c’era un piccolo tesoro in banconote: 160mila euro in contanti, nascosti con cura ma scovati dal fiuto di Isabel, il cane anti-valuta della Guardia di Finanza. È quanto successo nelle scorse ore al porto di Ancona. Ad. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Bagaglio col “tesoro” nel minibus sbarcato dalla Grecia, il cane fiuta il denaro. L'autista nascondeva 160mila euro

In questa notizia si parla di: bagaglio - tesoro - minibus - sbarcato

