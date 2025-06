Bagaglio a mano proposta UE per reinserire il costo nel biglietto | Un bene necessario

L’Unione Europea si prepara a tornare alle origini, proponendo di reinserire il costo del bagaglio a mano nel prezzo del biglietto, un passo importante per i viaggiatori. Con il voto della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo previsto per il 24 giugno, il dibattito si infiamma: potrebbe rappresentare un ritorno alla normalità o una sfida per le compagnie low cost, che nel 2024 hanno guadagnato 10 miliardi...

Potrebbe essere un ritorno alla normalità: per l'Unione Europea il bagaglio a mano deve essere incluso nel costo del biglietto. Alla vigilia del voto della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, previsto per il 24 giugno, un emendamento prova (di nuovo) a rimuovere questa regola. Si accende dunque un faro di speranza per i passeggeri, ma per le compagnie low cost potrebbe essere un problema: solo nel 2024 hanno guadagnato 10 miliardi di euro da chi ha voluto portarsi una valigia più grande del bagaglio a mano piccolo incluso. UE propone bagaglio a mano incluso nel costo del biglietto. Nella proposta si legge che: "I passeggeri devono avere sempre il diritto di portare a bordo un pezzo di bagaglio a mano.

