Azzurre imbattute contro il Giappone | la sfida che vale la vetta della VNL 2025

L’attesa è alle stelle: le azzurre imbattute sfidano il Giappone, la squadra più forte del momento, in una partita che deciderà la vetta della VNL 2025. Guidate da Julio Velasco, le nostre ragazze affrontano un avversario che, come loro, ha vinto tutte le partite e solo una volta ha ceduto al tie break. Una sfida che promette emozioni intense e un nuovo capitolo di questa straordinaria battaglia sportiva.

Il gruppo guidato da Julio Velasco si prepara ad affrontare una delle formazioni più forti del momento, quella giapponese in una riedizione di quella che fu la finale dello scorso anno della VNL 2024 che premiò l' Italia con il punteggio di 3-1. Il Giappone, come le azzurre, ha vinto tutte le partite fin qui disputate e proprio come l' Italia ha dovuto ricorrere una sola volta al tie break, sconfiggendo 3-2 la Thailandia nel primo match della seconda settimana di gare, dopo i quattro 3-0 della prima settimana. L' Italia, invece, ha vinto i primi sei incontri della VNL 2025, portando così a 20 il numero di partite vinte ininterrottamente dopo il 2-3 della sfida contro il Brasile dell' 1 luglio 2024.

6 SU 6: L'ITALIA VINCE ANCHE CON LA THAILANDIA Vittoria in tre set per le azzurre di Velasco nella seconda sfida della Week 2 di #VNL2025

