Azzano un maxi progetto per riqualificare il Parco della Dote

Azzano Decimo si prepara a trasformare il suo cuore verde: un maxi progetto di riqualificazione del Parco delle Dote, di oltre 140.000 metri quadrati, promette di migliorare la qualità della vita e creare uno spazio di relax e socializzazione per tutta la comunità . L'intervento, articolato in tre fasi, rappresenta un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e accogliente. Un'area rinnovata che diventerà il nuovo punto di riferimento naturale per cittadini e visitatori.

L'Amministrazione Comunale di Azzano Decimo ha avviato un ambizioso progetto di riqualificazione per il Parco delle Dote, un'area verde di circa 140.000 metri quadrati adiacente al centro cittadino. L'intervento, strutturato in tre fasi, mira a potenziare la qualità del verde e la vivibilità per.

