A Rubiera, il pubblico ha gremito Piazza del Popolo per ascoltare Leo Turrini, celebre inviato e opinionista sportivo, che ha condiviso aneddoti sulla vita di Ayrton Senna, il ruolo della Ferrari e le sue esperienze con Leo Turrini. La serata, parte della rassegna "Rubiera Centro Sportivo", ha confermato il grande entusiasmo per il mondo della Formula Uno e della velocitĂ . I protagonisti hanno...

Piazza del Popolo di Rubiera sold out nella serata di mercoledì: protagonista sul palco Leo Turrini, storica firma del Qs-Resto del Carlino e opinionista per Sky Sport con immancabili interventi quando si parla di Formula Uno e di Ferrari; per la rassegna " Rubiera Centro Sportivo " altro grande successo, che ha replicato l’ottimo riscontro dopo quello col telecronista Pierluigi Pardo di inizio mese. In entrambe le occasioni i protagonisti hanno dialogato col giornalista e telecronista rubierese Alessandro Iori. Turrini ha intrattenuto (e divertito) con aneddoti e storie la piazza per oltre due ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ayrton Senna, la Ferrari, Razzoli, Tomba. Leo Turrini racconta la sua vita da inviato

