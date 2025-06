Avl lancia l’asilo gratis per i suoi dipendenti.

Avl Italia, leader innovativo nel settore delle tecnologie per la mobilità, si distingue ancora una volta investendo sul benessere dei propri dipendenti. L'azienda ha lanciato un asilo gratuito dedicato alle famiglie dei suoi collaboratori, promuovendo un ambiente di lavoro che valorizza la crescita personale e la conciliazione tra vita professionale e privata. Questa iniziativa, nata un anno fa, rappresenta un passo concreto verso una cultura aziendale più umana e partecipativa, dove ogni talento può fiorire.

Favorire il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, andando incontro alle nuove esigenze di conciliazione tra lavoro e vita privata. "La visione dell’azienda come luogo di confronto, crescita e partecipazione". Così un anno fa in Avl Italia (leader nello sviluppo, nella simulazione e nel testing di tecnologie per la mobilità) si è sviluppata l’idea di creare un asilo riservato ai lavoratori, per lo più ingegneri, progettisti, tecnici e informatici. Ieri, nell’avveniristico Technical Center di via Nobel a Corte Tegge, si è tenuto il taglio del nastro del Servizio educativo sperimentale ispirato alla pedagogia del ’ Reggio Approach ’, dedicato ai bambini dall’1 ai 6 anni, capace di accogliere 14 ospiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it