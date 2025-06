Avevi degli obblighi Rissa in diretta fra Orietta Berti e Fabio Rovazzi | che cosa è successo

Durante una diretta Twitch, l’imprevisto ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori: Orietta Berti e Fabio Rovazzi sono venuti alle mani, lasciando tutti senza parole. La Berti, visibilmente frustrata, ha esclamato: "Dovevamo fare il video. Lui però non c’era." Cosa ha scatenato questa rissa inaspettata? E cosa succederà ora tra i protagonisti di questa vicenda? Scopriamolo insieme.

Durante la diretta su Twitch i due si sono scontrati, lasciando attoniti i fan. La Berti sbotta: "Dovevamo fare il video. Lui però non c'era". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Avevi degli obblighi". Rissa in diretta fra Orietta Berti e Fabio Rovazzi: che cosa è successo

In questa notizia si parla di: diretta - berti - avevi - obblighi

Orietta Berti litiga in diretta con Fabio Rovazzi: “Per colpa tua la nostra canzone uscirà tardi” - Un acceso scontro tra Orietta Berti e Fabio Rovazzi durante una diretta Twitch ha catturato l’attenzione di tutti, rivelando tensioni inaspettate e sentimenti nascosti.

Orietta Berti ha voluto chiarire il motivo della lite con il trapper Fabio Rovazzi: «Con Fabio devo dire che siamo in polemica; è andato in vacanza in Thailandia e non possiamo far uscire la canzone perché non è pronto il video» ha spiegato la cantante. «Abbia Vai su Facebook

Avevi degli obblighi. Rissa in diretta fra Orietta Berti e Fabio Rovazzi: che cosa è successo; Orietta Berti, lite in diretta con Fabio Rovazzi: «Per colpa tua la nostra canzone uscirà tardi. Avevi degli o; Orietta Berti, lite in diretta con Fabio Rovazzi: «Per colpa tua la nostra canzone uscirà tardi. Avevi degli obblighi». Cosa è successo.

"Avevi degli obblighi". Rissa in diretta fra Orietta Berti e Fabio Rovazzi: che cosa è successo - Durante la diretta su Twitch i due si sono scontrati, lasciando attoniti i fan. Riporta msn.com

Orietta Berti, lite in diretta con Fabio Rovazzi: «Per colpa tua la nostra canzone uscirà tardi. Avevi degli obblighi» - Così Orietta Berti avvertiva Fabio Rovazzi durante la sua ultima chiamata nella puntata di Pulp Podcast. Secondo msn.com