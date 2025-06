Aveva un negozio ambulante | denunciata una donna e multa

Durante un controllo straordinario nei pressi della stazione di Novara, i Carabinieri hanno scoperto una donna nigeriana di 52 anni gestire un negozio ambulante senza autorizzazioni, rischiando ingenti sanzioni. La sua condotta illecita ha portato alla denuncia e a una multa di diverse migliaia di euro. Un episodio che sottolinea l’importanza del rispetto delle norme per tutelare la sicurezza e il decoro urbano.

Denuncia e multa di alcune migliaia di euro. Intervento dei carabinieri di Novara nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno durante controlli straordinari del territorio e in modo particolare dell'area circostante la stazione ferroviaria. I militari hanno denunciato una cittadina nigeriana 52enne.

