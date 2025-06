Aveva trovato rifugio nella casa dichiarata inagibile dopo l' alluvione | denunciato un giovane

Nella mattinata di lunedì 16 giugno, un'operazione congiunta tra Polizia Locale e Carabinieri di Faenza ha portato all'identificazione e denuncia di un giovane che si era rifugiato in un edificio dichiarato inagibile dopo l'alluvione. Un intervento che dimostra come le autorità siano sempre attente a tutelare la sicurezza e il rispetto delle normative, anche nelle situazioni più delicate.

Nella mattinata di lunedì 16 giugno un'operazione congiunta condotta dalla Polizia Locale di Faenza e dal nucleo radiomobile dei Carabinieri di Faenza ha portato all'identificazione e alla denuncia di un giovane che dimorava all'interno di un edificio privato, dichiarato inagibile, situato nella.

