Aversa redistribuzione delle deleghe | le reazioni tra maggioranza e minoranza

Aversa si ridisegna con la redistribuzione delle deleghe nella giunta Matacena, generando reazioni contrastanti tra maggioranza e minoranza. Tra malumori e soddisfazioni, il nuovo assetto rivela tensioni e apprezzamenti, come nel caso di Forza Azzurra e del presidente Innocenti. La situazione mette in evidenza come ogni cambio di incarico possa influenzare gli equilibri politici locali, lasciando aperti nuovi scenari futuri.

Con la riassegnazione delle deleghe nella giunta Matacena i gruppi in consiglio si riorganizzano ma non manca qualche malumore come in Forza Azzurra per la mancata attribuzione della delega allo sport e agli impianti sportivi. Soddisfazione invece per il presidente del consiglio comunale Giovanni Innocenti per la rappresentanza che ha con l'assessora Cannolicchio.