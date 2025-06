Aversa distribuzione deleghe e dimissioni D’Amore Carratù | Si sono gonfiati come palloni mostrata maschera di falsità

In un clima già teso, le recenti dimissioni e la distribuzione delle deleghe a Aversa hanno acceso nuovamente i riflettori sulla politica locale. Dino Carratù, consigliere di Forza Aversa, non ha esitato nel descrivere la scena come un "gonfiarsi come palloni" di false apparenze, sottolineando come dietro le apparenze si celino spesso interessi nascosti. Ma cosa ci aspetta nel futuro politico di Aversa?

"Si sono gonfiati come palloni all'esito del voto di ieri, ma sapevamo tutti perfettamente (e forse lo sapevano anche loro) che stavano semplicemente mostrando una maschera di falsità." Lo afferma in una nota il Consigliere comunale di Forza Aversa, Dino Carratù. Aversa, distribuzione deleghe e dimissioni D'Amore. Carratù: "Si sono gonfiati come palloni, mostrata maschera

