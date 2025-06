Avellino torna il richiamo del Branco | abbonamenti al via dal 9 luglio

Il ritorno del grande spirito di squadra è alle porte: l’Avellino lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026, con il potente claim “Branco” che richiama unità e passione. Dal 9 luglio, i tifosi biancoverde potranno assicurarsi il loro posto in tribuna, partecipando a un momento di pura identità e orgoglio. Pronti a riscoprire il senso di appartenenza? La posta in gioco è alta, e la maglia bianca aspetta solo voi!

Partirà mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 09:30 la nuova campagna abbonamenti dell' U.S. Avellino 1912 in vista del campionato di Serie B 20252026. Il claim scelto per la stagione è " Branco ", un richiamo diretto all'identità, all'unione e allo spirito di appartenenza che da sempre caratterizzano il popolo biancoverde. Fasi di sottoscrizione Prima fase 9 – 18 luglio 2025, accesso riservato esclusivamente ai sottoscrittori della tessera "Branco". Vendita libera a partire dal 22 luglio 2025, La campagna sarà aperta a tutti i tifosi. Il termine sarà stabilito in base al calendario ufficiale della Serie B.

