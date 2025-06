Avellino tenta di gettarsi dal quarto piano | salvato in extremis dalla Polizia

Un dramma si è consumato in via Generale Giacomo Rotondi 31, dove un uomo di 53 anni minacciava di togliersi la vita, rischiando di precipitare dal quarto piano. La scena di forte tensione si è conclusa fortunatamente con il salvataggio in extremis da parte delle forze dell'ordine, che hanno agito tempestivamente per evitare il peggio. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza di intervenire prontamente nelle situazioni di crisi.

Momenti di forte tensione si sono registrati in via Generale Giacomo Rotondi 31, dove un uomo di 53 anni ha minacciato di togliersi la vita lanciandosi dal quarto piano di un’abitazione. L’uomo era già a cavalcioni sulla finestra A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, preoccupati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, tenta di gettarsi dal quarto piano: salvato in extremis dalla Polizia

