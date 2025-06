Avellino Rifondazione Comunista | Giunta al capolinea unica via il commissariamento

La situazione a Avellino si fa sempre più tesa: la crisi politica, culminata in scontri in aula, mette in discussione la stabilità della nuova giunta balneare. La rifondazione comunista e le tensioni interne hanno portato al commissariamento, segnando un punto di svolta decisivo. Un segnale chiaro che, senza unità e rispetto, anche il tentativo di rilancio rischia di naufragare. Resta da chiedersi: come potrà il Comune ritrovare la strada della stabilità?

Come avevamo paventato la nuova giunta balneare del comune di Avellino rischia di non riuscire neppure a mettersi il costume. La crisi politica esplode in aula La crisi politica è deflagrata finalmente in consiglio comunale, con accuse reciproche di mancanza di rispetto e riconoscimento.

