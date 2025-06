Avellino Basket parte la nuova campagna abbonamenti | torna la Fame da Lupi

Preparati a rivivere l’emozione autentica della passione sportiva: la nuova campagna abbonamenti dell’Avellino Basket è alle porte, e la fame da lupi torna a infiammare i cuori. Un richiamo ancestrale che unisce passato e presente, identità e famiglia. Sei pronto a sentirlo? La stagione sta per cominciare, e questa volta, il nostro spirito sarà più forte che mai...

Nell’aria si avverte qualcosa di diverso, che ti prende, ti contagia. E’ come una malattia, è un qualcosa di cui non riesci a fare a meno. E’ un richiamo antico, che parte dal profondo, dalle tue radici. Non è solo sport, non è solo tifo. E’ identità. E’ terra. E’ famiglia. E’ FAME DA LUPI. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino Basket, parte la nuova campagna abbonamenti: torna la “Fame da Lupi”

