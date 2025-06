Avanti con le gare insieme alla Regione

Avanti con le gare e il sostegno della Regione: un passo importante verso la ripartenza del settore balneare. Dopo i ritardi ministeriali, l’assessora Valentina Ridolfi annuncia che si sta delineando una bozza di decreto interministeriale per gli indennizzi ai concessionari. Una buona notizia che apre nuove speranze per gli operatori coinvolti, segnando un punto di svolta nella gestione delle concessioni demaniali in Italia.

"Non ci resta che la Regione". L’assessora al demanio di Rimini Valentina Ridolfi, l’aveva già detto a suo tempo, dopo i ritardi del ministero nel predisporre il decreto per il calcolo degli indennizzi da corrispondere ai balneari che perderanno le concessioni. "Pare stia prendendo forma la bozza di decreto interministeriale che disciplina gli indennizzi per le concessioni demaniali – premette in una nota Palazzo Garampi – È notizia delle ultime ore il via libera da parte della Ragioneria dello Stato al provvedimento che, dopo una lunga gestazione, dovrebbe mettere ordine sul tema degli indennizzi ai concessionari uscenti stabilendo criteri e modalità di quantificazione dei ristori oltre che il valore stesso dei canoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Avanti con le gare insieme alla Regione"

