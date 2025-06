Autostrada A1 | chiusure notturne delle stazioni Impruneta e Scandicci

I percorsi alternativi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Impruneta e Scandicci

In questa notizia si parla di: autostrada - chiusure - notturne - stazioni

Lavori in autostrada: nuove chiusure in programma sull'A26 - Nuove chiusure notturne sono programmate per questa settimana sull'A26. Secondo il comunicato di Autostrade per l'Italia, le chiusure sono necessarie per lavori di manutenzione dei pali luce, con limitazioni che inizieranno dalle 22 di martedì 13 fino alle 6 di mercoledì.

Il rispetto del crono-programma e l’impegno per garantire la piena percorribilità dell’autostrada Palermo - Catania, nel più breve tempo possibile restano per me obiettivi assolutamente prioritari. Continuerò a sostenerli con determinazione e senso di responsa Vai su Facebook

Lavori notturni sull'A14: chiuse le stazioni di Pedaso e Fermo Porto San Giorgio Vai su X

Chiusure notturne della stazione autostradale di Sesto Calende per lavori; Autostrada A1: chiusure notturne stazione entrata di Valdichiana in direzione Firenze; Autostrada A1 Milano-Napoli: chiusure notturne della stazione di Fabro e dell'area di servizio Fabro Est.

Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Impruneta e Scandicci - Per consentire lavori di manutenzione dei giunti, dalle 22:00 di domani, sabato 21 alle 6:00 di domenica 22 giugno, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci in entrata verso Bologna. Secondo firenzepost.it

Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni di Scandicci e Impruneta - Chi si trova all'interno dell'area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord, e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma ... Segnala firenzepost.it