Se questa notte dovete percorrere l’autostrada A1, preparatevi a qualche disagio: il tratto Firenze Sud-Incisa Reggello sarà chiuso per lavori e le aree di servizio "Chianti Ovest" e "Chianti Est" resteranno chiuse tra le 21:00 e le 6:00. Un inconveniente temporaneo che richiede pianificazione per evitare sorprese sulla strada. Ecco tutto quello che dovete sapere per viaggiare senza intoppi.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, saranno chiuse anche le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiuso per una notte tratto Firenze sud-Incisa Reggello

