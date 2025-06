Autobus e treni fermi cortei in città | il venerdì difficile di Genova | Video | Fotogallery

Venerdì a Genova si prospetta un giorno intenso, con autobus e treni fermi e cortei in città. Lo sciopero generale nazionale indetto da Usb, Cub e Cobas coinvolge molte categorie, con un impatto particolare su trasporti e scuola. Una giornata di mobilitazione che promette di scuotere il cuore della città, ribadendo i diritti dei lavoratori e la voce delle piazze. Scopri di più nel nostro video e fotogallery esclusivi.

I sindacati Usb, Cub e Cobas hanno indetto uno sciopero generale nazionale che coinvolge tutte le categorie, ma che si farà sentire in particolare su trasporti e scuola. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Autobus e treni fermi, cortei in città: il venerdì difficile di Genova | Video | Fotogallery

