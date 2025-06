Autobus e treni fermi cortei in città | il venerdì difficile di Genova | Video | Foto

Venerdì a Genova il traffico si ferma: autobus e treni inattivi, cortei in strada e un difficile scenario per cittadini e pendolari. Lo sciopero generale indetto da USB, Cub e Cobas coinvolge tutti, ma avrà un impatto speciale sui trasporti e la scuola. Una giornata di protesta che promette di scuotere la città e mettere sotto i riflettori le questioni cruciali dei lavoratori. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti.

I sindacati Usb, Cub e Cobas hanno indetto uno sciopero generale nazionale che coinvolge tutte le categorie, ma che si farà sentire in particolare su trasporti e scuola. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Autobus e treni fermi, cortei in città: il venerdì difficile di Genova | Video | Foto

In questa notizia si parla di: autobus - treni - fermi - cortei

Lavori sulla Firenze-Faenza: per alcune settimane treni cancellati e autobus sostitutivi - Importanti lavori infrastrutturali saranno avviati nella prossima settimana sulla linea ferroviaria Faentina, comportando la cancellazione di alcuni treni e l'attivazione di autobus sostitutivi.

Autobus e treni fermi, cortei in città: il venerdì difficile di Genova; Venerdì nero per i trasporti: sciopero di 24 ore dalle 21 di giovedì 19: fermi aerei, treni e bus; Sciopero generale in arrivo a Milano: a rischio metro, bus, tram e treni.

Autobus e treni fermi, cortei in città: il venerdì difficile di Genova - I sindacati Usb, Cub e Cobas hanno indetto uno sciopero generale nazionale che coinvolge tutte le categorie, ma che si farà sentire in particolare su ... Si legge su ilsecoloxix.it

Venerdì nero dei trasporti: treni e aerei fermi. Denunce a Bologna - Lo sciopero generale indetto dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas ha generato disagi nel trasporto pubblico e ferroviario, senza tuttavia paralizzare completamente il traffico. Segnala msn.com