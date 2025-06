Auto si scontrano e vanno in fiamme in A1 traffico in tilt e oltre 13 km di coda tra Piacenza e Fidenza

Un tragico incidente sull'A1 ha provocato un caos incredibile: due auto si sono scontrate e sono andate in fiamme, bloccando il traffico tra Piacenza e Fidenza. La chiusura totale della carreggiata ha causato code estenuanti di oltre 13 km, con il traffico che si è riversato su una sola corsia. La situazione rimane difficile e in evoluzione; ecco cosa sapere per pianificare i tuoi spostamenti.

A causa dell’incendio delle due auto nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza, l’intera carreggiata è stata chiusa al traffico. Il tratto è stato successivamente riaperto intorno alle 19 ma con traffico fatto defluire su una corsia. In tilt la circolazione dei mezzi con code fino a oltre 13 km. 🔗 Leggi su Fanpage.it

