Auto si capovolge a Felino | paura per il conducente

Un episodio inquietante si è verificato oggi pomeriggio a Felino, quando un'auto si è capovolta in via Roma. La scena ha suscitato paura e preoccupazione tra i residenti, mentre il conducente è rimasto lievemente ferito. Vigili del fuoco, ambulanza e polizia sono intervenuti prontamente sul luogo, avviando le indagini per chiarire le cause di questo incidente. La sicurezza stradale resta una priorità assoluta per la comunità.

