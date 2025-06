Auto sempre più care | crollano le vendite e produzione ferma in Italia e in Europa

L’industria automobilistica europea sta attraversando una crisi senza precedenti. Con i prezzi delle auto saliti fino al 70% in cinque anni e le vendite in picchiata, il settore si confronta con una sovracapacità che mette a rischio posti di lavoro e stabilità economica. Le fabbriche italiane ed europee, sfruttate appena al 55%, devono ripensare strategie per evitare un futuro sempre più incerto. Ma quali soluzioni emergono in questo scenario complesso?

Le macchine costano sempre di più e quindi? Addio all’era d’oro del mercato dell’auto in Europa. Le vendite continuano a calare e i prezzi ad aumentare. In cinque anni sono saliti fino al 70%, non certo in linea con l’incremento salariare. E ovviamente i volumi di vendita crollano e, boomerang, le fabbriche (italiane ed europee) soffrono di sovracapacità produttiva. La capacità produttiva in Europa è sfruttata solo al 55%, in Italia addirittura al 35%. La nuova edizione del Global Automotive Outlook 2025 di AlixPartners fotografa un quadro tutt’altro che rassicurante per l’Europa, al contrario di quanto avviene in Cina. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Auto sempre più care: crollano le vendite e produzione ferma in Italia e in Europa

