Auto sempre più care | crisi per il mercato europeo dell’auto in Italia e in Europa

Il mercato dell’auto in Europa attraversa una crisi senza precedenti: i prezzi continuano a salire, ma le vendite crollano, causando un serio rallentamento dell’industria. In soli cinque anni, i costi sono aumentati fino al 70%, ben oltre il ritmo degli stipendi, mentre le fabbriche si trovano a dover gestire una sovracapacità che rischia di compromettere il futuro del settore. La domanda di auto più accessibili potrebbe essere la chiave per invertire questa tendenza.

Le macchine costano sempre di più e quindi? Addio all’era d’oro del mercato dell’auto in Europa. Le vendite continuano a calare e i prezzi ad aumentare. In cinque anni sono saliti fino al 70%, non certo in linea con l’incremento salariare. E ovviamente i volumi di vendita crollano e, boomerang, le fabbriche (italiane ed europee) soffrono di sovracapacità produttiva. La capacità produttiva in Europa è sfruttata solo al 55%, in Italia addirittura al 35%. La nuova edizione del Global Automotive Outlook 2025 di AlixPartners fotografa un quadro tutt’altro che rassicurante per l’Europa, al contrario di quanto avviene in Cina. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Auto sempre più care: crisi per il mercato europeo dell’auto in Italia e in Europa

In questa notizia si parla di: auto - europa - mercato - italia

Iveco, Maserati, Trump, l’Arabia, l’Europa: Elkann scopre che l’auto non può essere ignorata… - John Elkann, in costante evoluzione verso un profilo imprenditoriale di alto livello, sta tracciando una strada ambiziosa con Exor e investimenti strategici.

La gamma più completa del mercato: 7 modelli con doppia motorizzazione, 2 elettrici, 1 termico. Non a caso sono le minicar più vendute in Europa Ren-Auto Piraccini Da 60 anni sulla strada con te Rimini, Via Italia 24 [email protected] ? 0541/358811 Vai su Facebook

Auto sempre più care: crisi per il mercato europeo dell’auto in Italia e in Europa; Mercato auto stagnante in Europa: aprile a -0,3%; LE AUTO IBRIDE IN ITALIA DOMINANO IL MERCATO MA SERVE CHIAREZZA PER ORIENTARSI.

Auto sempre più care: crisi per il mercato europeo dell’auto in Italia e in Europa - In cinque anni i prezzi sono aumentati fino al 70%, mentre le utilitarie spariscono e le fabbriche soffrono. Come scrive panorama.it

Mercato auto Europa, a marzo altro flop: -18,8%, con l’Italia a fare da zavorra - Un altro tonfo che ha aggravato il bilancio del primo trimestre 2022, nel quale l’Italia ha trascinato verso il basso il mercato del Vecchio Continente. Riporta motorionline.com