Auto investe una bambina di otto anni | soccorsa in codice rosso

Un dramma si è consumato questa mattina a Trento, dove un’auto ha investito una bambina di otto anni, portandola in codice rosso all’ospedale. Un incidente che ha scosso la comunità e suscitato immediato cordoglio. Le cause sono ancora da chiarire, ma l’attenzione ora è tutta sulla sua tenuta e sulla pronta risposta dei soccorritori. Seguiranno aggiornamenti su questa triste vicenda.

Momenti di angoscia nella mattinata di venerdì 20 giugno nei pressi di via Pranzelores a Trento, dove un’incidente ha coinvolto un’auto e una bambina di otto anni. Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto all’interno di un parcheggio e l’autista avrebbe accidentalmente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Auto investe una bambina di otto anni: soccorsa in codice rosso

