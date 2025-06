Auto in fiamme Carapelle | è l' ennesimo episodio

Ancora un episodio di auto in fiamme a Carapelle, questa volta in piazza Sicilia, dove una Fiat Stilo parcheggiata ha preso fuoco all'improvviso. Le fiamme, originate dalla parte anteriore, hanno rapidamente avvolto l’abitacolo, creando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, pronti a domare l’incendio e a scongiurare ulteriori danni. La questione rimane aperta: cosa si nasconde dietro questi ripetuti episodi?

Ancora un incendio auto, a Carapelle, dove una Fiat Stilo è andata a fuoco in piazza Sicilia. L'auto era parcheggiata in strada: le fiamme sono partite dalla parte anteriore del mezzo per poi avvolgere parte dell'abitacolo. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che.

