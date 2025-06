Auto dell’Asl nel mirino Multate e poi rimosse | Ma il permesso c’era

Una vicenda che ha acceso le polemiche a Firenze riguarda tre auto dell’Asl, utilizzate dagli infermieri domiciliari della Casa della Salute di viale Morgagni. Nonostante il permesso fosse in regola, le vetture sono state multate e rimosse, scatenando un acceso dibattito tra NurSind e polizia municipale. La questione, definita dal sindacato come "paradossale", si è poi risolta con la polizia che ha chiarito di aver commesso un errore di interpretazione, ma resta il senso di ingiustizia percepita.

Una polemica e un forte imbarazzo ha contrapposto il NurSind e la polizia municipale di Firenze, che poi ha parlato di "errata interpretazione" e ha precisato di aver già risolto la questione. È il sindacato delle professioni infermieristiche ad aver descritto "una situazione paradossale". Quale? Tre auto dell’Asl, a disposizione degli infermieri domiciliari della Casa della salute di viale Morgagni, "sono state multate e rimosse dalla polizia municipale di Firenze per il mancato rispetto del divieto di sosta per pulizia delle strade. Il tutto nonostante i mezzi esponessero sul vetro il permesso che consentiva la permanenza in strada anche durante le operazioni di lavaggio strade". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto dell’Asl nel mirino. Multate e poi rimosse: "Ma il permesso c’era"

