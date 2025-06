Auto contro un bus l’incidente è spaventoso | dramma in Italia ci sono morti e feriti

Un grave incidente stradale scuote l’Italia: un’auto si scontra con un autobus a Scanzorosciate, provocando un drammatico bilancio di vittime e feriti. Tra le tragedie più recenti, la perdita di una donna di 78 anni e quattro persone rimaste ferite gravemente. La scena di questo incidente, avvenuto venerdì 20 giugno, ci ricorda quanto siano fragili i momenti di sicurezza sulle nostre strade e l’importanza della prudenza.

Una donna di 78 anni è morta questa sera in un grave incidente stradale avvenuto a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo. La vittima si trovava a bordo di un’ automobile che, dopo l’impatto con un autobus, si è ribaltata su un lato. Altre quattro persone sono rimaste ferite, tra passeggeri del bus e occupanti della macchina. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. L’ incidente si è verificato venerdì 20 giugno, poco prima delle 19:00, in corso Europa. Secondo le prime ricostruzioni, l’autobus aveva da poco superato il ponte di Gorle sul fiume Serio e stava viaggiando in direzione Scanzorosciate, quando ha avuto l’impatto con un’ auto proveniente da via Marconi e diretta verso Pedrengo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it