Auto contro monopattino a Milano Muore un giovane

Una tragica collisione a Milano ha spezzato la vita di un giovane di 21 anni, coinvolto in uno scontro tra un’auto e un monopattino elettrico in corso Sempione. La tragedia si è consumata davanti agli occhi dei passanti, mentre il conducente dell’auto ha subito fallito l’alcool test. Un incidente che apre nuovamente il dibattito sulla sicurezza urbana e l’uso dei mezzi alternativi. La città piange, e le autorità riflettono sulle cause di questa drammatica fatalità.

Tragedia a Milano in corso Sempione per uno scontro fra un'auto e un monopattino elettrico. Un ragazzo di 21 anni è morto. Il conducente dell'auto positivo all'alcool test.

