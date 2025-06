Auto contro monopattino a incrocio morto 26enne a Milano

Una tragica notte a Milano si è tinta di dramma: un giovane di 26 anni, in monopattino, perde la vita in un incidente all’incrocio di corso Sempione. La sua vicenda ci ricorda quanto la sicurezza stradale sia fondamentale, specialmente in città dove il traffico e le regole devono convivere in armonia. È il momento di riflettere e agire per prevenire altre tragedie simili, perché ogni vita conta.

(Adnkronos) – Incidente mortale nella notte a Milano. La vittima è un ragazzo di 26 anni, che in monopattino stava percorrendo corso Sempione in direzione Arco della Pace, quando verso le 3.30, a un incrocio con semaforo che a quell’ora è lampeggiante, è stato urtato da un’auto che arrivava a velocità sostenuta da via Canova . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: monopattino - milano - auto - incrocio

