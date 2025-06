Auto a fuoco per strada paura a Nocera Superiore

Un episodio inquietante ha scosso Nocera Superiore ieri pomeriggio: un’auto in fiamme in via Lamia, vicino alla Iveco, ha suscitato paura tra i residenti. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, spegnendo l’incendio senza causare danni a persone o proprietà. Un episodio che mette in luce l’importanza di una pronta risposta alle emergenze e la sicurezza della comunità.

Auto a fuoco, ieri pomeriggio, in via Lamia a Nocera Superiore, nei pressi della Iveco. Una Fiat 500 ha preso fuoco. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, insieme alla polizia municipale di Nocera Superiore. Non si sono registrati ulteriori danni a cose o persone. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Auto a fuoco per strada, paura a Nocera Superiore

In questa notizia si parla di: fuoco - nocera - superiore - auto

Un'auto d'epoca, una Fiat 500, è stata avvolta dalle fiamme a Nocera Superiore, in via Lamia, vicino alla Iveco. L'incendio è stato prontamente domato dai Vigili del Fuoco, senza registrare danni a persone o cose Vai su Facebook

Auto a fuoco per strada, paura a Nocera Superiore; Nove colpi d’arma da fuoco contro un’auto a Nocera Superiore. Si indaga; Va a fuoco l'auto di un imprenditore: si indaga.

Nocera Superiore, crivellata con 9 colpi d'arma da fuoco l'auto di un 30enne - L'articolo Nocera Superiore, crivellata con 9 colpi d'arma da fuoco l'auto di un 30enne proviene da OttoPagine. Segnala msn.com

Auto contro muro, Giuseppe muore a 50 anni: lutto a Nocera Superiore - Estratta dalle lamiere, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, è stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale di Nocera ... Secondo fanpage.it