Autista dell'Atac investe un pedone su via Palmiro Togliatti e poi scappa

Un grave episodio scuote la città: un autista ATAC investe un pedone su Via Palmiro Togliatti e, invece di prestare soccorso, fugge via. Il tragico incidente, avvenuto sulla linea 451, ha visto il pedone trasportato in codice rosso all'ospedale Vannini. La fuga dell'autista è stata interrotta solo grazie all'intervento tempestivo di un passeggero e delle forze dell'ordine. Continua a leggere per scoprire come si è evoluta questa drammatica vicenda.

Il pedone, trasportato in codice rosso all'ospedale Vannini, si trovava sulla via Palmiro Togliatti quando è stata investito dal bus della linea 451. L'autista non si è fermato per soccorrerlo, ma ha continuato la sua corsa finche la polizia locale non lo ha fermato dopo essere stata allertata da un passeggero a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: autista - pedone - palmiro - togliatti

Pedone investito da un bus sulla Togliatti. L'autista prosegue la corsa e viene denunciato - Un incidente drammatico sulla Togliatti: un pedone è stato investito da un autobus della linea 451 e ora si trova in codice rosso all’ospedale Vannini.

Pedone investito da un bus sulla Togliatti. L'autista prosegue la corsa e viene denunciato; Autista dell’Atac investe un pedone su via Palmiro Togliatti e poi scappa; Viale Palmiro Togliatti, pedone con il cane travolto e ucciso da un'auto pirata senza assicurazione.

Pedone investito da un bus sulla Togliatti. L'autista prosegue la corsa e viene denunciato - Accertamenti in corso da parte della polizia locale È ricoverato in codice rosso all’ospedale Vannini il pedone investito nel pomeriggio di ieri ... Lo riporta romatoday.it

Pedone investito e ucciso da un Suv sulla Palmiro Togliatti - Un pedone 54enne è stato investito e ucciso nel tardo pomeriggio di ieri in Viale Palmiro Togliatti a Roma. Da rainews.it