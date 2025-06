Aurora Tila le domande della 13enne a ChatGPT sull’ex fidanzato | È un amore tossico?

Aurora Tila, una ragazza di 13 anni, si rivolgeva a ChatGPT per cercare risposte su un tema delicato e complesso: il suo rapporto con un amore che si stava rivelando tossico. Tra dubbi e paure, l’intelligenza artificiale diventava il suo confidente virtuale, aiutandola a capire se fosse il momento di allontanarsi o di affrontare le sue paure. Ma fino a che punto può un algoritmo offrire supporto in situazioni così delicate?

«Ciao Chat, secondo te devo lasciarlo?». I pensieri e i dubbi Aurora Tila li risolveva anche così, digitandoli sulla tastiera: «Come faccio a distinguere se è un vero amore o un amore tossico? ». Era all’intelligenza artificiale che la 13enne chiedeva lumi sul suo rapporto con il fidanzatino 15enne, accusato di averla aggredita e scaraventata giù dal balcone di casa lo scorso 25 ottobre a Piacenza. Domande che erano iniziate già dall’estate e che, stando agli atti del procedimento, sono continuate fino agli inizi di ottobre 2024. Poi, per decisione di Aurora, la relazione si interrompe. Venti giorni dopo la 13enne viene uccisa. 🔗 Leggi su Open.online

