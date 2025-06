Aurora si confidava con ChatGPT | una solitudine che chiede educazione affettiva a scuola

Aurora Tilia, una ragazza di soli 13 anni, aveva trovato nel suo rapporto con ChatGPT un rifugio e un modo per chiedere aiuto sulla sua relazione tossica. La sua tragica storia mette in luce un vuoto di ascolto e supporto che spesso insidia gli adolescenti. È ora di intervenire: l’educazione affettiva nelle scuole può diventare la chiave per prevenire tragedie e costruire adulti più consapevoli e resilienti.

Aurora Tilia, la 13enne uccisa dal suo ex fidanzato, si rivolgeva all’Intelligenza Artificiale per chiedere consiglio su una relazione tossica. “Devo lasciarlo?”, chiedeva a ChatGPT. Una testimonianza dolorosa che rivela il vuoto di ascolto attorno a molti adolescenti. Da più parti cresce l’appello per introdurre nelle scuole l’educazione affettiva come disciplina stabile Il dialogo con . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

